Difficoltà per Gudmundsson, si riaccende Ramazani? In uscita, il Cagliari valuta il piano B per Barak

Si torna a parlare con Ramazani

Ore frenetiche e decisive per il mercato della Fiorentina. Dato che non è successo praticamente niente in tutto il mese di gennaio, la dirigenza gigliata vuole concludere qualche colpo nelle ultimissime ore. E per questo, torna in vita la strada che porta a Ramazani, esterno offensivo in forza all'Almeria. Negli scorsi giorni, il giocatore era stato accostato anche alla Lazio, ma secondo Gianluca Di Marzio, la Fiorentina potrebbe avvicinarsi alla valutazione di sei milioni di euro.

Barak lascia all'ultimo giorno di mercato? La Fiorentina non è così convinta

Intanto, sul fronte uscite, il Cagliari non ha ancora ricevuto il via libera per Antonin Barak. La Fiorentina non è del tutto convinta di cedere il trequartista in prestito e per questo motivo i sardi potrebbero andare su Gaetano del Napoli. Sempre Sky Sport prosegue affermando che la trattativa per Gudmundsson non è facile per il club viola, che ancora non si è schiodato dall'offerta di 20 milioni al Genoa, che ne chiede ben 10 di più.