Si indebolisce la concorrenza della Fiorentina per la salvezza: un attaccante lascia subito il Verona e va da Conte

La stagione della Fiorentina è veramente difficile. Ma il 2026 non è affatto iniziato nel peggiore dei modi, anzi, i viola sono ancora imbattuti e si sono rilanciati nella corsa alla salvezza. Attualmente la squadra di Vanoli ha agganciato il Lecce, superando il Verona dopo il -6 di poco più di un mese fa, con quella sconfitta al Franchi.

Corsa salvezza, il Verona perde un pezzo da 90

A proposito di concorrenti per la lotta per non retrocedere, c'è un'importante novità di mercato che riguarda proprio l'Hellas Verona. Due degli elementi trascinanti della squadra di mister Zanetti sono proprio gli attaccanti, Giovane e Gift Orban. Ma adesso i tifosi gialloblù dovranno fare a meno di uno dei due.

Un attaccante va… da Conte

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è tutto fatto per il passaggio di Giovane al Napoli. Trattativa lampo per l'acquisto dell'attaccante brasiliano, che passerà nelle mani di Antonio Conte. Affare da 20 milioni di euro più bonus, in giornata sarà tutto formalizzato.