Ancora in gol Shpendi, obiettivo invernale della Fiorentina: il bottino dell'albanese è già molto cospicuo

Tra i molti nomi indicati come vice-Kean, da puntare a gennaio, si è fatto anche il nome di Cristian Shpendi, albanese classe 2003, in grandissima forma col suo Cesena. La Fiorentina sembrerebbe voler puntare sul ragazzo, ma il Cesena ha richieste ben alte: da capire le intenzioni di mercato dei viola, per capire se vireranno su altri obiettivi.

Oggi Shpendi è andato di nuovo a segno, trovando il gol al 65simo da distanza ravvicinata, nell'1-1 contro la Reggiana: per l'attaccante è già il nono gol in tredici partite, che gli valgono il primato in classifica capocannonieri del campionato cadetto: appurato che abbia il fiuto del gol, ora vedremo se la Fiorentina ci punterà.