Questo pomeriggio l'ex allenatore di Brescia e Perugia Pierpaolo Bisoli, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di parlare di quello che sta succedendo a Firenze dopo la separazione da Stefano Pioli.

“Goretti è una persona dalla delicatezza incredibile, sa stare in spogliatoi importanti perchè ha giocato a grandi livelli. E' un grande intenditore di calcio, conosce i giocatori e le singole caratteristiche dei giocatori: conosce quello che possono fare, avendo il potere di poterli spronare a dare il meglio quando non lo fanno. E' uno che sa stare al proprio posto e che sa intervenire nel momento giusto. Sono convinto che la Fiorentina abbia fatto la scelta giusta”.

“Goretti è l'uomo giusto per risolvere i problemi della Fiorentina”

Ha anche aggiunto: “Io assieme a lui ho vissuto due stagioni: una cosi cosi, mentre l'altra incredibile. Abbiamo vissuto tre mesi a fianco e siamo riusciti a raggiungere una straordinaria salvezza a Cosenza. Credo che sia l'uomo giusto perchè in questo momento cambiare a Firenze poteva essere complicato e difficile: lui conosce bene tutte le dinamiche, perchè c'è gia da tempo, e sa toccare i tasti giusti per arponare la squadra. Oltretutto ha una grande educazione, fondamentale in momenti come questi: entrare a gamba tesa spesso può essere deleterio”.

“Vanoli deve diventare come un fratello del direttore sportivo"

Ha speso anche qualche parola per Paolo Vanoli, e l'importanza di lavorare con un ds come Goretti: “Credo che il lavoro, ed il rapporto tra i due, sarà fondamentale. Quei tre mesi in cui abbiamo lavorato assieme, io e Goretti, vivevamo in simbiosi nello stesso albergo: si era instaurato un rapporto quasi fraterno. Ed è questo che dovrà succedere tra lui e Vanoli, dovranno diventare come fratelli con un un unico obiettivo: portare la Fiorentina alla salvezza. E sarà molto dura".

“Ecco cosa deve fare il nuovo allenatore”

Ha poi sottolineato il duro lavoro che dovrà fare il nuovo allenatore: “Credo che il nuovo allenatore intanto è vergine, ovvero che ancora non ha percepito tutti i problemi che c'erano nella Fiorentina: il cambio dell'allenatore è servito anche a questo. Vanoli dovrà ‘spogliare’ i suoi giocatori di quello che si erano prefissati in estate: adesso la squadra deve capire che si lotta per un altro obiettivo. Chi non vuole farlo è giusto che faccia un passo da parte. Come ci si arriva? Anche ad esser brutti e sporchi, l'importante d'ora in poi sarà far risultato e se uno non è in grado di lottare è bene che lasci spazio a chi è pronto a farlo. E' bene metterlo in chiaro: adesso la Fiorentina deve lottare soltanto per la salvezza"