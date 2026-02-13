"Quando le cose vanno male anche il minimo errore diventa enorme. Comuzzo è giovane e dovrebbe essere aiutato da chi gli gioca accanto"

Vittorio Fioretti, dirigente che ha scoperto Pietro Comuzzo, ha parlato a Radio Bruno Toscana del difensore della Fiorentina: “Non è ancora al meglio, poi quando la squadra è così in difficoltà un errore normale diventa gigante. Sono sicuro che se la Fiorentina si tirerà fuori dalle sabbie mobili, allora anche i singoli tra cui Comuzzo miglioreranno”.

“La pressione sta influendo negativamente”

Poi ha aggiunto: “Firenze è una città importante che merita una squadra forte e ambiziosa. Io pensavo che quest'anno la squadra facesse meglio dell'anno scorso, invece è successo quello che sappiamo. La pressione fa la differenza, la Fiorentina non riesce a tenere i vantaggi perché non è tranquilla, e questo è dovuto alla classifica”.

“Comuzzo dovrebbe essere aiutato”

Tornando su Comuzzo: “Quando la difesa è in difficoltà, è complicato non commettere errori e soprattutto ogni errore viene evidenziato. Oggi purtroppo la Fiorentina non può permettersi di sbagliare, ma è difficile chiedere a un ragazzo come Comuzzo di non sbagliare mai. Deve essere aiutato, in primis da chi gli gioca accanto e quindi Pongracic. Ha dei momenti in cui non lo riconosco: è un ragazzo che non molla mai un centimetro, invece a volte lo vedo remissivo”.