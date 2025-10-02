Sohm si rifà della frecciata di Pioli con la chiamata di Yakin
Simon Sohm dovrà impegnarsi molto per entrare nelle grazie di Stefano Pioli (che una frecciatina gliel'ha tirata nelle ultime ore) all'interno della Fiorentina. Ma in nazionale svizzera gode ancora di un certo credito.
Svezia e Slovenia
Prova ne è il fatto che, nonostante non giochi molto col proprio club, è stato convocato da Murat Yakin per le prossime partite della rappresentativa elvetica. Sarà dunque in Svezia il 10 ottobre, mentre tre giorni dopo, affronterà la Slovenia a Lubiana. Entrambe sono gare valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali.
Qualificazione che potrebbe essere in tasca
Se la Svizzera che ha cominciato il proprio girone con due vittorie nelle prime due gare, vincesse entrambe le partite, si ritroverebbe in pratica in tasca il biglietto per le partite della competizione che si disputerà tra Canada, Stati Uniti e Messico.