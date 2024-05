A Lady Radio l'ex centravanti gigliato Roberto Pruzzo si è concentrato sulla gara di ritorno della semifinale di Conference League tra Fiorentina e Bruges, di scena domani in Belgio, ma non soltanto.

‘La Fiorentina è superiore, spero di rivedere la squadra ammirata solo a tratti’

“Vorrei vedere la Fiorentina vista solo a tratti in stagione, una squadra aggressiva e che vuole dominare la partita. Per un motivo o per un altro è mancata sempre la continuità, ma vorrei ritrovare la squadra vista contro la Lazio, la Roma, o a Napoli, che vuole vincere e fare la gara nella metà campo avversaria. I cambi saranno fondamentali, la partita sulla carta andrebbe gestita, ma nel calcio questo spesso non va bene. Si rischia di accontentarsi e appiattirsi. La Fiorentina però tecnicamente è superiore e possa trovare le soluzioni giuste per passare il turno”.

‘Spero Belotti riesca ad essere decisivo’

“Beltran ha intuizioni e lo dimostrano i gol segnati anche da rapace, sa farsi trovare al posto giusto, ma talvolta non riesce a trovare la posizione adeguata e finisce per vagare sulla trequarti. A volte la Fiorentina gioca in 10. Belotti ha segnato appena 2 gol e anche i tifosi lo sanno bene. È un ragazzo che dà tutto in campo e gli va riconosciuto, in certe partite però ci vuole altro. Spero domani sia decisivo”.

“I Friedkin meglio di Commisso? Hanno fatto cose buone e altre meno, la questione stadio li ha frenati e si aspetta il salto di qualità sulla squadra, come lo si attende a Firenze. Qualche giocatore di grande livello è stato preso, vedi Dybala e Lukaku, ma manca ancora uno step e non so se avranno voglia di farlo”.