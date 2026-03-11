Due soluzioni per l'attacco contro il Rakow (senza Kean né Piccoli): Braschi spera, l'alternativa...

Le condizioni fisiche di Moise Kean non danno certezze e la sfida di lunedì contro la Cremonese è troppo importante per rischiare contro il Rakow l'unica alternativa possibile all'attaccante viola titolare: Roberto Piccoli.

Due alternative

E così Paolo Vanoli studia le possibili soluzioni per l'attacco della Fiorentina per la Conference League. Le opzioni sono due. La prima si chiama Giovanni Fabbian e, secondo quanto scrive La Nazione, sarebbe quella con più valore al momento. Il giocatore ex Bologna sa inserirsi e ha il fisico per potersi adattare al ruolo di attaccante. Anche Italiano in rossoblù stava studiando l'opzione.

Chance Braschi?

L'alternativa è Riccardo Braschi, giovane attaccante della Primavera viola che conosce sicuramente meglio il ruolo. Destro potente e struttura fisica importante. Alla ricerca dei primi, necessari minuti in prima squadra. E se vogliamo dare un senso a questa fase della Conference, questo potrebbe essere trovato nelle chance ai giovani.