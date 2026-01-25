Nuovamente nel caos la sponda biancoceleste della Capitale: la Lazio vive il suo ennesimo caso, stavolta legato alla cessione di Romagnoli. E i risvolti di questa diatriba interessano anche la Fiorentina.

Il caso Romagnoli

Era nell'aria la cessione di Romagnoli, che ha già raggiunto l'accordo totale coi qatarioti dell'Al Sadd (squadra allenata da Roberto Mancini): ieri, al finale della sfida contro il Lecce, lo stesso Romagnoli si è presentato sotto la curva laziale per salutare i tifosi, con Sarri che nel post-partita ha dichiarato che “sostituirlo in questo momento è impossibile, per trasmettere a un giocatore nuovo quello che sa lui ci vorrebbero mesi”.

Messo in stand-by

Ebbene, sono forse state queste parole a dare l'input alla società, che ha di fatto bloccato il trasferimento con un comunicato ufficiale. La Fiorentina, intanto, aspetta i risvolti dell'operazione: tra i candidati per sostituire il centrale ex Milan c'era anche Ranieri, che invece sembra essere in uscita da Firenze. Una mancata cessione di Romagnoli, ovviamente, renderebbe il passaggio dell'ex capitano viola alla Lazio molto più complicato.