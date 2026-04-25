Piccoli ci prova, il tentativo in extremis per non ricorrere a soluzioni fantasiose

E' ancora presto per dire che Roberto Piccoli non sarà in campo in Fiorentina-Sassuolo.

Ultimo provino

Il centravanti gigliato domani mattina farà un ultimo tentativo, un ultimo provino per capire se i suoi problemi fisici sono insormontabili o meno.

Altrimenti…

Qualora ce la facesse a recuperare, Vanoli non dovrebbe ricorrere a soluzioni fantasiose in attacco. Tradotto: non dovrebbe impiegare Gudmundsson nel ruolo di falso nueve. Tutto questo visto che Kean non sarà nemmeno di questa gara (e difficilmente lo rivedremo prima della fine del campionato):

In attesa di questo responso importante, non usciranno i convocati per la gara prima di domani mattina.