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Piccoli ci prova, il tentativo in extremis per non ricorrere a soluzioni fantasiose

Stefano Del Corona /
Roberto Piccoli

E' ancora presto per dire che Roberto Piccoli non sarà in campo in Fiorentina-Sassuolo

Ultimo provino

Il centravanti gigliato domani mattina farà un ultimo tentativo, un ultimo provino per capire se i suoi problemi fisici sono insormontabili o meno. 

Altrimenti…

Qualora ce la facesse a recuperare, Vanoli non dovrebbe ricorrere a soluzioni fantasiose in attacco. Tradotto: non dovrebbe impiegare Gudmundsson nel ruolo di falso nueve. Tutto questo visto che Kean non sarà nemmeno di questa gara (e difficilmente lo rivedremo prima della fine del campionato): 

In attesa di questo responso importante, non usciranno i convocati per la gara prima di domani mattina. 

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