Non solo Moise Kean: il fratello Giovanni è protagonista in Kings League - VIDEO

Se c’è un Kean, il nostro Moise, che negli ultimi giorni non sta trovando la fortuna sperata, ce n’è un altro che è diventato protagonista della Kings League. Stiamo parlando del fratello maggiore del centravanti della Fiorentina, Giovanni, che ieri sera ha contribuito alla vittoria del campionato dei “suoi” FC Caesar, squadra di Damiano Er Faina.

Il fratello di Kean protagonista in Kings League

A differenza del fratello centrocampista, Giovanni Kean si è preso la scena nella semifinale contro gli Stallion: sua la rete del momentaneo 4-4. La partita finirà poi 4-5 per gli FC Caesar, che poi hanno vinto la finalissima contro gli Underdog per 5-7.

Questo il video del gol di Giovanni Kean: