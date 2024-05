Riganò tocca quota 50: "Festeggio quando mi fermano per strada per parlarmi dei miei gol. La Fiesole mi fa venire i lucciconi"

Un amore nato quasi per una congiunzione astrale, la Fiorentina retrocessa fino alla C2 e lui in rampa di lancio nelle serie minori, ma che dura ancora oggi: è quello tra Firenze e Christian Riganò. Il bomber di Lipari ha compiuto ieri 50 anni e al Corriere Fiorentino ha trasmesso quelle che sono le sue emozioni legate alla maglia viola:

"Guardo la Fiesole e mi vengono i lucciconi, non mi vergogno a dirlo. E mi chiedo sempre come facciano a non sentire dentro qualcosa di speciale quelli che oggi indossano la maglia viola. A 50 anni sono rimasto quello di sempre. I festeggiamenti? Beh festeggio quando qualcuno, sorridendo, si ferma a parlare con me e mi racconta di quanto sia stato felice quando segnavo".