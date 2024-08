Anche senza Gonzalez, la Juve cala un altro tris. Protagonista assoluto Vlahovic: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La Juventus di Vlahovic e Gonzalez ha affrontato il Verona nell'ultimo match in programma del secondo turno di Serie A. Entrambe avevano vinto nella prima giornata, entrambe per 3-0, ma sono stati i bianconeri ad avere la meglio sull'Hellas.

Match terminato 0-3 per la Juve, che l'ha sbloccata presto con il solito Dusan Vlahovic… Raddoppio che ha visto la firma di Savona, difensore classe 2003 lanciato da Thiago Motta. Alla fine il gol del tris lo ha siglato ancora Vlahovic, anche se questa volta su calcio di rigore. L'ex Fiorentina ha iniziato alla grande questo campionato. PS: Nicolas Gonzalez non era ancora stato convocato per questa partita.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Juventus 6, Parma 4, Genoa 4, Inter 4, Udinese 4, Torino 4, Empoli 4, Napoli 3, Atalanta 3, Verona 3, Lazio 3, Fiorentina 2, Cagliari 2, Monza 1, Milan 1, Bologna 1, Roma 1, Venezia 1, Como 1, Lecce 0.