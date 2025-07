Mandragora aspetta l'incontro con la Fiorentina, vertice previsto nelle prossime ore. E il Betis..

Rolando Mandragora aspetta l'incontro con la Fiorentina. Non è ancora arrivata una proposta ufficiale per il rinnovo con la società viola per l'ex centrocampista del Torino, con il contratto in scadenza il prossimo anno e seguito da diverse squadre.

Tra queste anche il Real Betis, che però ha offerto solo 4 milioni ai viola per il centrocampista. Troppo poco al momento. Tuttavia, come riporta Diario de Sevilla, l'intesa tra il club spagnolo e il giocatore è buona, con l'operazione che ha costi che si aggirano intorno agli 8 e 10 milioni di euro.

Tutto però al momento è fermo con un incontro tra Fiorentina e l'entourage di Mandragora che dovrebbe tenersi oggi o al massimo domani. L'incontro servirà a capire quali sono le reali intenzioni del giocatore.