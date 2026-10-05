Pruzzo: "De Rossi cercherà di non perdere contro la Fiorentina. La sosta non può cancellare i vuoti del Genoa. Mastantuono..."

L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio della prossima partita della squadra viola al rientro dalla sosta contro il Genoa di De Rossi.

Sul Genoa

“Il Genoa non è messo bene. La sosta non può aver cancellato le lacune e i vuoti che ci sono nella squadra di De Rossi. Sono in grave difficoltà. Anche la difesa, che sembrava il reparto più solido, ha preso diversi gol in questo inizio di stagione. De Rossi sta cercando di salvare il salvabile, ma anche contro la Fiorentina cercherà di non perdere. Secondo me contro i viola rischia la panchina”.

Sulle Nazionali

“Non mi aspettavo una reazione così immediata da parte della Nazionale. E' stato bravo Roberto Mancini, forse la scoppola col Belgio ha accelerato questo scossone. Oggi guardo con più attenzione e interesse l'Under 21 di Baldini. Spero possa fare bene, con tanti ragazzi che credo possano essere prossimi ad arrivare in Nazionale maggiore”.

Su Mastantuono

“Sarà da valutare, visto che torna tardi dall'Argentina. Detto questo, sui voli di oggi si può praticamente dormire come se si fosse a casa praticamente”.