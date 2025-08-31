La Juventus riscopre Vlahovic e il serbo le regala i tre punti a Genova, la Fiorentina dà ossigeno al Torino. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Un altro punticino per la Fiorentina che non è andata oltre lo 0-0 sul campo di un Torino in grande difficoltà, al termine di una gara veramente brutta. Per i granata primo punto in campionato dopo il pesante 5-0 subito all'esordio a San Siro.
Sull'altro campo dei match delle 18,30 la Juventus ha vinto per 1-0 a Genova con il Genoa, con una rete del ripescato Vlahovic a un quarto d'ora dal termine. Bianconeri così a punteggio pieno.
La classifica provvisoria
Cremonese 6, Napoli 6, Roma 6, Juventus 6, Milan 3, Bologna 3, Inter 3, Como 3, Atalanta 2, Fiorentina 2, Genoa 1, Lecce 1, Parma 1, Cagliari 1, Pisa 1, Udinese 1, Verona 1, Torino 1, Lazio 0, Sassuolo 0.
💬 Commenti