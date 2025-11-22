​​

header logo

I convocati della Fiorentina: ufficiale, Gosens salta anche la Juventus. Tutto a posto per Kean

Redazione /
Robin Gosens
Gosens. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

C'è la lista dei convocati di Paolo Vanoli in vista del match di oggi pomeriggio contro la Juventus. 

Fuori il tedesco

Confermata l'assenza di Robin Gosens, per il quale se ne riparlerà in occasione della gara di Conference con l'Aek Atene

Mentre tutto ok per Moise Kean come ampiamente previsto. Anche lui era assente nell'ultima partita giocata dalla Fiorentina in casa del Genoa

Lista convocati

Comuzzo, Dodo, De Gea, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gudmundsson, Kean, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Marí, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongračić, Ranieri, Richardson, Sohm, Viti. 

 

Notizie correlate
💬 Commenti