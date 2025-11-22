I convocati della Fiorentina: ufficiale, Gosens salta anche la Juventus. Tutto a posto per Kean
Gosens. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
C'è la lista dei convocati di Paolo Vanoli in vista del match di oggi pomeriggio contro la Juventus.
Fuori il tedesco
Confermata l'assenza di Robin Gosens, per il quale se ne riparlerà in occasione della gara di Conference con l'Aek Atene.
Mentre tutto ok per Moise Kean come ampiamente previsto. Anche lui era assente nell'ultima partita giocata dalla Fiorentina in casa del Genoa.
Lista convocati
Comuzzo, Dodo, De Gea, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gudmundsson, Kean, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Marí, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongračić, Ranieri, Richardson, Sohm, Viti.
💬 Commenti