La Roma vince senza fatica a Glasgow, il Bologna di Italiano non va oltre il pari in dieci. Primo gol per un ex Fiorentina in Europa League

Si sono concluse le partite del giovedì europeo. Dando uno sguardo anche all'Europa League, le italiane guardano al turno con due umori decisamente diversi.

Vince la Roma, Bologna fermato sul pari

La Roma torna a vincere anche in campo europeo e lo fa a Ibrox contro i Rangers di Glasgow. Basta uno 0-2 firmato Soulé e Pellegrini per controllare poi il match nella ripresa senza durare grande fatica. Discorso diverso per il Bologna, dove si è finalmente rivisto l'ex viola Vincenzo Italiano: i rossoblù non vanno oltre lo 0-0 contro il Brann per l'espulsione dopo circa venti minuti di Lykogiannis, che ha costretto all'inferiorità numerica per oltre un'ora.

Che gioia per l'ex viola Bianco

Curiosità che riguarda un ex Fiorentina. Il PAOK Salonicco ha risolto una gara complicata contro lo Young Boys, vincendo addirittura 4-0. A sbloccare la sfida all'ora di gioco è stato l'ex Fiorentina Alessandro Bianco con un movimento vincente a centro area. La sua rete ha permesso ai greci di dilagare poi nel finale: è la prima gioia in competizioni UEFA per l'ex viola.