Il pesista fresco medaglia di Bronzo ai Mondiali di Atletica di Tokyo e tifoso viola Leonardo Fabbri ha parlato a Radio Sportiva, commentando l’impresa personale e della squadra azzurra, da record nella rassegna giapponese. Fabbri ha avuto anche modo di raccontare un personale aneddoto relativo alla sconfitta della Fiorentina col Como.

’Ho messo la partita ed ecco il gol del Como’

“La Fiorentina? Lasciate perdere… sono atterrato che era l’86esimo, ho detto ‘vai, accendo la partita’ non sapevo nemmeno quale fosse il risultato ed ho visto 1-1. Ho pensato, con 6 minuti più recupero, magari… Non sapevo come stesse andando, poi guardando gli highlights visto che la Fiorentina era stata presa a pallonate. Mi alzo dall’aereo ed ecco che sento il telecronista gridare: ‘Addai, Addai!”.

‘Contestare già la squadra mi sembra poco intelligente’

“Non sapevo chi fosse, ho sperato fosse uno della Fiorentina Primavera appena entrato, ma non mi sembrava ci fosse un ragazzo chiamato così. Allora ho spento subito. Una partenza difficile, ma mi sembra poco intelligente contestare la squadra dopo così poche partite, anche se è giusto non essere contenti vedendo i risultati”.