Nzola: "Pazzesco quanto i tifosi viola amino la Fiorentina, non avevo mai vissuto una cosa del genere. Finale? La squadra è serena"

L'attaccante della Fiorentina M'Bala Nzola ha parlato ai canali ufficiali dell'UEFA in vista della finale di questa sera, partendo dal suo gol contro il Club Brugge: “Quanto ho visto la palla colpire il palo ho pensato che non era possibile, poi però è tornata in gioco e l'ho messa dentro. Non avevo mai esultato in quel modo, mi è venuto naturale ed è stato bellissimo”.

“La passione dei fiorentini è incredibile”

“La Fiorentina - ha aggiunto - è un club speciale. L'avevo già visto da fuori, ma farne parte è diverso. La passione dei tifosi, persone che fanno sacrifici e danno tutto per la loro squadra: è pazzesco amare una squadra così tanto. La gente mi ferma per strada, mi chiede foto, non avevo mai vissuto una cosa del genere”.

“La squadra è molto serena”

Infine su stasera: “Lo scorso anno la Fiorentina ha perso due finali, ma ho notato che giocatori, staff e allenatore sono tutti rilassati. L'approccio sarà diverso, sappiamo che l'Olympiakos giocherà praticamente in casa ma noi avremo migliaia di tifosi dalla nostra parte”.