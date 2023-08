Un'assenza è già sicura per la Fiorentina. Gilardino dovrà fare a meno di due pedine

In vista della prima giornata di campionato, la Fiorentina avrà sicuramente un giocatore assente per la trasferta di Marassi contro il Genoa. Si tratta dell'attaccante Christian Kouame che è stato squalificato dopo l'ultimo match dello scorso campionato.

Per lo stesso motivo, dall'altra parte, Alberto Gilardino dovrà fare a meno di due pedine come Kevin Strootman a centrocampo e Stefano Sabelli in difesa.

L'assenza di Kouame però non dovrebbe essere compromettente, anche perché difficilmente l'ivoriano, al netto della squalifica, sarebbe partito tra i titolari.