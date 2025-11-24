Cecchi: “Finalmente una Fiorentina ‘vanoliana’, che non si è arresa al destino. Snobbare la Conference sarebbe un errore”

Tifoso viola e giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi ha commentato l’ultima prova della Fiorentina, che ha ottenuto un punto pareggiando 1-1 contro la Juventus al Franchi. Il giornalista ha evidenziato alcuni segnali incoraggianti, analizzando anche le prove di alcuni singoli.

‘Una Fiorentina che ha cercato di ribaltare la situazione’

“Nel secondo tempo finalmente abbiamo visto quelle cose che chiedevamo ad una squadra ‘vanoliana’. Anche nella ripresa ci sono state leggerezze, ma la Fiorentina ha cercato di non arrendersi al destino, di ribaltare la situazione, senza essere prigioniera delle proprie paure. Se la squadra continua a crescere, è giusto andare a Bergamo per cercare la vittoria”.

‘Snobbare la Conference? No, è la strada per togliersi delle soddisfazioni’

“C’è stato un momento in cui contro la Juventus ho pensato di vincere, non certo perchè la Fiorentina giocava un calcio spettacolare, ma perchè ci ha messo intensità, era umile, operaia, concreta. Pongracic ha fatto due salvataggi importanti, male invece Sohm, da 5. Snobbare la Conference League sarebbe un errore, è la strada per togliersi delle soddisfazioni”.