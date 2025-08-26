L'Al-Hilal torna alla carica per Comuzzo, ma il giovane difensore ha già detto "No, grazie" a inizio estate. Adesso...

Notizia di qualche minuto fa è la nuova offerta ufficiale dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi per Pietro Comuzzo. La società araba vuole regalare all'allenatore italiano uno dei difensori in prospettiva promettenti del nostro panorama e per farlo ha messo sul piatto una cifra importante.

Gli arabi ci riprovano

Come riportano varie fonti, l'offerta giunta sulla scrivania viola è di 35 milioni di euro, molto simile a quella fatta recapitare ai viola dal Napoli qualche mese fa. E tornando indietro non di qualche mese, ma di qualche settimana, era stato proprio l'Al-Hilal a provarci per Comuzzo a inizio estate, salvo ricevere un primo “no, grazie” da parte del classe 2005.

Ancora non c'è l'accordo

Stesse sensazioni si respirano oggi, con il ragazzo che non sembra convintissimo dell'avventura nel calcio arabo a soli 20 anni. Anche per questo l'Al-Hilal al momento non ha alcun tipo di accordo con il calciatore.

Si infiamma il mercato

Ci sarà da capire anche quale saranno i pensieri della Fiorentina di fronte a un'offerta del genere, con i viola che solo qualche giorno fa avevano chiuso le porte a possibili offerte minori da parte di club europei. Attualmente la società viola è in trattativa per Lindelof, Nicolussi Caviglia e presumibilmente un profilo da aggiungere a destra come vice Dodo, con Fortini che sarà il vice Gosens. Difficile che Lindelof possa rimpiazzare Comuzzo, visti i profili abbastanza diversi dei due giocatori.

Dubbi

Al momento Comuzzo è l'unico giocatore in rosa in grado di portare una cifra del genere nelle casse della Fiorentina, ma rimangono dubbi sia sulla sua convinzione di andarsene a pochi giorni dalla fine del mercato, sia della Fiorentina di privarsi di un profilo così importante.