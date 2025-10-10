Condò: "La Fiorentina è la grande delusione. Troppi giocatori ancora 'bravini' e nulla più"

Sul momento negativo della Fiorentina in campionato, è intervenuto anche Paolo Condò dal Festival dello Sport, parlando a Tuttomercatoweb.com: “Fino a questo momento non ci sono dubbi, la Fiorentina è certamente la grande delusione del campionato. Da anni è una squadra interessante, ma composta per la maggior parte della sua rosa da calciatori discreti”.

“La Fiorentina ha troppi giocatori bravini”

“La differenza sta nella qualità dei giocatori. Kean fa eccezione perché è cresciuto ed è diventato di livello, ma la maggior parte di questi giocatori è ancora bravina. Serve un salto di qualità collettivo”.