C'è il playoff prima del Mondiale, ma in caso di qualificazione l'Italia avrebbe un girone tutt'altro che proibitivo

Dodici anni dopo l'ultima volta, l'Italia può tornare al Mondiale? La Nazionale del ct Rino Gattuso, guidata spesso dal centravanti della Fiorentina Moise Kean, dista 180 minuti dal tornare a giocare la coppa del mondo, quest'anno -nel 2026- tra Canada, Stati Uniti e Messico.

Il playoff separa l'Italia dal ritorno al Mondiale

Insomma, a marzo gli Azzurri conosceranno il loro destino: affronteranno l'Irlanda del Nord a Bergamo in semifinale e una tra Galles e Bosnia-Erzegovina in trasferta in un'eventuale finale. Intanto, oggi si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell'evento del Mondiale 2026, culminante con il sorteggio ufficiale dei dodici gironi che raggruppano le quarantotto Nazionali partecipanti.

Ci sarebbe un girone tutt'altro che proibitivo

In caso di qualificazione al Mondiale, l'Italia finirebbe nel girone B: ci sono Canada, Qatar e Svizzera. Sarebbe un gruppo tutt'altro che proibitivo per gli Azzurri, che però devono prima dimostrare di poter tornare a un Mondiale.