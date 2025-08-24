Cagliari-Fiorentina in nome di Davide Astori. L'omaggio degli isolani per il 'Capitano Per Sempre' - FOTO
La partita fra Cagliari e Fiorentina non può non essere anche la partita di Davide Astori. Il Capitano per sempre della Fiorentina ha giocato nel capoluogo sardo per sette anni dal 2008 al 2014, indossando anche la fascia di capitano.
Poco prima dell'inizio del match, come pubblicato anche dalla Fiorentina su Instagram, al dg della Fiorentina Alessandro Ferrari sono state consegnate due foto di Astori con le maglie del Cagliari e della Fiorentina.
