E Vanoli? Nessuna comunicazione ufficiale fino a ieri ma il tecnico aveva già ampiamente capito l'antifona

Ha lasciato un po' interdetti il percorso che ha portato ai saluti doverosi a Paolo Vanoli, protagonista della risalita faticosa della stagione appena conclusa: l'intenzione di non avvalersi della famosa opzione di rinnovo era piuttosto chiara ma fino a ieri non era arrivata alcuna comunicazione ufficiale. Lo stesso agente del tecnico, D'Amico, fino all'ora di pranzo almeno non era stato contattato da nessuno, scrive il Corriere Fiorentino.

Nel tardo pomeriggio poi l'annuncio ufficiale della Fiorentina, a scanso di ogni ulteriore equivoco e a mettere a tacere voci e vocine che volevano il club viola in vena di ripensamenti e orientato a tenersi sempre aperto un piccolo spiraglio su Vanoli. Il quale, dal canto suo, l'antifona l'aveva già capita da un pezzo: d'altra parte, ci fosse stata la volontà di proseguire insieme, sarebbe stato semplice e banale annunciarlo a salvezza appena acquisita.