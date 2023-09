Terza gara di campionato per la Fiorentina Primavera, che cerca in casa dell'Inter la sua prima vittoria stagionale, a partire dalle 13. Il tecnico Galloppa sceglie una sorta di 3-4-3 con Caprini e Padilla in appoggio a Sene. Questo l'undici ufficiale:

Vannucchi; Baroncelli, Biagetti, Elia; Vigiani, Harder, Ievoli, Scuderi; Caprini, Padilla; Sene.