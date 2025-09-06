"Una medaglia a Kean ma non è notte di gloria totale. Se non avesse provato a spaccare la porta..."

Giudizi positivi perlopiù su Moise Kean che ieri sera ha aperto le marcature di Italia-Estonia, mangiandosi però un paio di reti, su una delle quali c'è stato un clamoroso palo a porta spalancata, dopo un dribbling sul difensore. La Gazzetta dello Sport lo promuove quindi ma non a pieni voti:

“Kean 7: la medaglia è il gol che apre la gara, non è notte di gloria totale perché poteva farlo prima (Retegui gli spalanca la porta) e manda sul palo il 2-0 per spaccare la porta”.