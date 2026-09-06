Il messaggio d'amore dell'ex capitano Biraghi: "Separati da anni, uniti da un legame eterno" - FOTO

E' stata la partita degli ex quella andata in scena sabato pomeriggio al Franchi. Tantissimi i giocatori passati da Firenze che sono stati protagonisti nel Torino. In particolare Rolando Mandragora, autore di un gol dalla distanza davvero sensazionale.

L'ex capitano

Fra gli ex viola presenti anche il Cristiano Biraghi, che a Firenze ha indossato anche per diverse stagioni la fascia da capitano. Il terzino sinistro, che ha ricevuto un'ovazione dalla curva viola al termine del match, ha ringraziato il tifo viola attraverso la sua pagina instagram.

Messaggio d'amore

“Separati da anni, uniti da un legame eterno. FIRENZE” Questo il messaggio d'amore dell'ex capitano della Fiorentina indirizzato alla piazza viola.