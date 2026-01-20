Un'altra cessione in dirittura d'arrivo per i viola: un affare che nasce da lontano

Non solo Edin Dzeko, un altro giocatore della Fiorentina sta per salutare tutti momentaneamente.

Stiamo parlando del ventitreenne Amir Richardson che sta per essere ceduto in prestito dai viola all'FC Copenhagen.

Un interesse che parte da lontano

Un affare questo che nasce da lontano. Sì, perché già dal 2024 il club danese è sulle tracce del nazionale marocchino che non è mai stato possibile prenderlo prima per loro, soprattutto per problemi legati alla valutazione del suo cartellino.

Strada chiusa in viola

Adesso c'è la possibilità di averlo fino alla fine della stagione, anche perché alla Fiorentina si è trovato la strada chiusa. Situazione poi peggiorata con l'intervista, senza autorizzazione, rilasciata a L'Equipe.