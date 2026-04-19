Terza gioia stagionale per un attaccante viola in prestito in Serie B
Arriva il terzo gol stagionale per Filippo Distefano attaccante della Fiorentina in prestito alla Carrarese che oggi ha firmato il sigillo nel match contro il Pescara in Serie B.
La partita
E' stato proprio Distefano ad aprire le marcature del match al 19esimo minuto, in una gara che però ha visto la rimonta dei pescaresi, che sono passati in vantaggio, prima di essere nuovamente ripresi per il pareggio finale per 2-2.
Lo score stagionale
Per Distefano sono 19 le presenze totali in questa stagione con la maglia gialloblù. Tre appunto i gol totali e un assist nello score.
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