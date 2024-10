L'ex Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a TMW della squadra viola e della prestazione fatta dal gruppo di Palladino ieri sera contro la Roma. Queste le sue parole:

“La Fiorentina può essere la mina vaganti. All'inizio non capivamo perchè continuasse con la difesa a tre e con un centrocampo senza idee. Kean è da nove partite che gioca così, è il giocatore più forte che potevi prendere. La Fiorentina ha trovato la quadra, c'è entusiasmo, è la Fiorentina che sta giocando bene ora, non che le altre non girano”.