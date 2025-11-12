Ferrari: "Vanoli è qui da pochi giorni, ma ci ha già trasmesso voglia e rabbia. Siamo contentissimi del suo arrivo"
Photo credits: ACF Fiorentina
Nella conferenza stampa di presentazione di Vanoli e Goretti, rispettivamente nelle vesti di allenatore e direttore sportivo, ha parlato anche il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, sottolineando l'importanza del mister.
Ferrari: “Vanoli ci ha trasmesso rabbia e desiderio, ne siamo felici”
“Con Vanoli ci siamo incontrati, abbiamo parlato insieme. Abbiamo visto la voglia, il desiderio e la rabbia di voler accettare questa sfida, ne siamo molto contenti”.
“Ormai è qui da qualche giorno e ci trasmette volontà”
E aggiunge, per concludere: “Ormai è qui da pochi giorni e sta trasmettendo a tutti quanti questa voglia di fare al meglio. Siamo molto contenti del suo arrivo a Firenze”.
