Malusci: “Vanoli coccola la squadra ma non si può subire quel gol da Maripan. In questo momento Luperto e Baschirotto…”

A Toscana TV ha parlato Alberto Malusci, che si è soffermato su varie tematiche della gara pareggiata malamente dalla Fiorentina contro il Torino.

‘Non si può prendere il gol segnato da Maripan’

“Ormai sono tante le partite che vanno a finire come col Torino. La squadra rischia troppo, subisce. Dodô andava tolto prima, era anche stato ammonito. Vanoli ha scelto di giocare gli ultimi 10 minuti col 5-4-1 perché voleva portare a casa il risultato, ma così non è stato. Come deve difendersi questa squadra? Sul gol di Vergara a Napoli eravamo alti e s’è preso gol, a cinque dietro, provando a fare densità, si subisce gol lo stesso: è un problema. Se non lavori alla fase difensiva, è un errore dello staff, ed in ogni caso ci deve essere qualcuno a dire che bisogna marcare a uomo. Chi lotta per non retrocedere non può mai subire il gol di Maripan, i giocatori sono troppo molli”.

‘Vanoli doveva modificare qualcosa, ma…’

“Comuzzo ha sbagliato a fare quel fallo che ha portato alla punizione del gol del 2-2. È stato troppo irruente. Non voglio colpevolizzarlo, ma la lettura è stata errata. In questo momento, anche se può sembrare paradossale, farebbero più comodo Baschirotto e Luperto come coppia centrale rispetto agli attuali calciatori della Fiorentina. Vanoli doveva intervenire rafforzando la fascia destra della Fiorentina nella parte finale della gara, anche modificando qualcosa a centrocampo. Nelle parole a fine gara ha quasi coccolato la squadra, una tendenza che non condivido”.