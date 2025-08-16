Ha dovuto aspettare un anno per trovare la sua prima rete in Premier League ed è stata molto importante per Federico Chiesa e il Liverpool, perché ha deciso il match d'esordio con il Bournemouth. Per l'ex esterno viola si era parlato di un ritorno, se non a Firenze, almeno in Italia visto il pochissimo spazio a disposizione ma il gol di ieri all'88' può cambiare tutto e lo stesso Chiesa a fine gara ha confermato di volersi giocare le proprie carte:

“Parleremo con il Liverpool ma io sono felice qua, penso di essere in una delle squadre più forti al mondo, vogliamo puntare a tutti i trofei e io sono contento di vestire questa maglia. Io devo essere pronto come stasera e dimostrare che posso giocare qui. Il mister si è comportato alla grande in questi mesi e il gol è anche per lui”.