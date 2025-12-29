Galbiati: "Spero che l'arrivo di Paratici possa cambiare tutto. Da Kean a De Gea, chi non ci crede va estirpato"

L'ex Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato a Radio Sportiva della situazione in casa viola dopo la sconfitta contro il Parma.

Le parole di Galbiati

“La vittoria contro l'Udinese è stata aleatoria. Anche con il cambio di modulo non è che abbiano creato situazioni positive. A Parma Corvi nel secondo tempo è stato il migliore, ma a questa Fiorentina manca anima e personalità per uscirne. Spero che con l'avvento di Paratici possa cambiare tutto, perché qui serve cambiare tutto. Finché la matematica non ci condanna dobbiamo sperare”.

L'arrivo di Paratici

“Paratici dovrà parlare con ciascuno e capire chi ha voglia di salvare la Fiorentina e chi ci crede. Da Kean a De Gea. Chi non ci crede va sradicato dallo spogliatoio. Serve capire la situazione del gruppo per prima cosa”.