Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato del possibile futuro di Moise Kean a TMW Radio. Queste le sue in controtendenza con il pensiero sul calcio in Arabia:

“Abbiamo visto cosa succede nel Mondiale per Club. Ieri sera abbiamo visto una squadra araba (l'Al-Hilal ndr) buttare fuori il Manchester City. Per qualcuno se Kean va in Arabia esce dal calcio vero. Ma per me ci entra. Una squadra che è ai quarti di finale del Mondiale per Club e che può arrivare in fondo, che ha giocatori di livello e che sono giovani, perché dovrebbe essere fuori dal calcio? Chi ha detto che Kean va al cimitero degli elefanti ad aspettare la pensione? Può fare anche un'esperienza di 2-3 anni e guadagnare una cifra importante”.