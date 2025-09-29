Nel Sigma Olomouc segna praticamente solo Vasulin, ma il bomber si è infortunato. E contro la Fiorentina...

Se in casa Fiorentina è crisi nera, non va meglio al Sigma Olomouc, prossimo avversario in Conference League dei viola giovedì al Franchi. La squadra della Repubblica Ceca dopo la cocente eliminazione dalla coppa nazionale per mano di una squadra di quarta categoria, ieri ha pareggiato 2-2 contro il Bohemians Praga.

Segna solo lui

I gol portano entrambi il nome di Daniel Vasulin, vero e proprio bomber dei cechi, che di certo non sono dei cecchini sotto porta e stanno vivendo un'importante carestia da gol. Pensate che delle 9 reti stagionali messe a segno dalla squadra, 5 di questi portano il suo nome (in 11 partite giocate).

Ma contro la Fiorentina potrebbe non esserci

Ieri però è stato sostituito all'intervallo a causa di un problema muscolare e la sua presenza al Franchi è ora in dubbio. "Credo che non sia nulla di grave. Vedremo cosa mostreranno gli esami. Sentivo che non potevo continuare la partita. Spero di essere pronto per la Fiorentina", ha detto Vašulín nel post gara.