"Kayode avrebbe avuto la stessa crescita se fosse rimasto alla Fiorentina, è un predestinato. L'errore dei viola..."

L'ex allenatore di Kayode ai tempi del Gozzano Antonio Soda ha parlato dell'ex Fiorentina, per intervenire sul terzino che ieri ha esordito in Nazionale contro la Turchia. Queste le sue parole a Radio Bruno.

Sul passato al Gozzano

“La cosa che mi ha impressionato è stata la velocità e la forza che aveva. Era dappertutto, oltre ad avere una grande personalità. Giocava con gli allievi, io l'ho messo dentro in prima squadra e non l'ho tolto più. Ora è cresciuto, ha più esperienza. Con me giocava anche a sinistra. Anzi da me partiva a sinistra. Per me ci può giocare ancora”.

Sul passato a Firenze

“La Fiorentina ha puntato su Dodo. Michael poteva crescere e rimanere a Firenze, facendo quello che sta facendo in Premier in Serie A. L'errore della Fiorentina? Io per fortuna ci ho creduto, per fortuna sua. Dovevano valutarlo bene alla Fiorentina, avendo uno quello che ha fatto quello che ha fatto. Per me avrebbe fatto la stessa carriera anche se fosse rimasto in Toscana. A 16 anni già si vedeva che era un predestinato. Ieri ho rivisto quel ragazzo lì".