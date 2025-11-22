Palladino parte male con l'Atalanta. Il Napoli senza problemi contro la Dea. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Nessun problema per il Napoli di Antonio Conte contro la prima Atalanta di Raffaele Palladino, ex tecnico della Fiorentina da poco accasatosi a Bergamo per il post Juric.
La partita
I partenopei chiudono la partita nel primo tempo con la doppietta di David Neres e il gol di Noa Lang. Nella ripresa c'è solo spazio per il gol della bandiera di Scamacca. Finisce 3-1, con il Napoli che si riprende momentaneamente la vetta della classifica.
La nuova classifica
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 25, Bologna 24, Inter 24, Roma 24, Milan 22, Juventus 19, Como 18, Sassuolo 16, Udinese 15, Lazio 15, Cremonese 14, Torino 14, Atalanta 13, Cagliari 11, Lecce 10, Pisa 9, Parma 8, Genoa 8, Verona 6, Fiorentina 6.
💬 Commenti (1)