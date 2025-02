A due giorni dalla gara di campionato contro il Lecce, il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha toccato vari argomenti: “Sto crescendo più in questi sei mesi che nei due anni passati a Monza. Lì è stato tutto molto semplice, non abbiamo mai vissuto momenti di difficoltà, qui invece lavoro giorno e notte per la Fiorentina e ce la metterò tutta per trovare una soluzione. Siamo caduti già due volte e adesso ci vogliamo rialzare, come abbiamo dimostrato di sapere sempre fare”.

Poi ha aggiunto: “Ci sono squadre che l'anno scorso sono arrivate sopra la Fiorentina, quest'anno invece sono sotto di noi e fuori dalle coppe e sembra che stiano facendo un grandissimo campionato. Qui l'anno scorso ci sono state delle difficoltà e adesso che siamo sesti sembra che sia tutto da buttare. Sono il primo a voler stare più in alto in classifica, ma non è facile. Inutile ragionare adesso sulla classifica, lo vedremo a fine campionato dove sarà la Fiorentina. I ragazzi lo riconoscono, mi dicono sempre che ce la faremo a rimanere lassù. Non sto dicendo che è tutto ok, ma c'è fiducia nella squadra”.