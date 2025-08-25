Moretto: "Il Torino vuole Fortini a titolo definitivo. A breve presenterà un'alta offerta per il giovane esterno viola"
L'esperto di mercato Matteo Moretto, attraverso il canale You Tube di Fabrizio Romano, ha rivelato importanti novità circa la possibile cessione di Niccolò Fortini al Torino.
“Il terzino della Fiorentina è richiestissimo da più squadre - ha detto l'esperto di mercato - Il Torino sta spingendo forte ed è pronto a presentare in queste ore un'offerta ufficiale alla Fiorentina addirittura fra gli 8-10 milioni di euro. Per la Fiorentina è un giocatore importante, ma il Torino sta facendo uan forte pressione”.
💬 Commenti (19)