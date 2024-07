Distefano e un ritiro tutto da sfruttare, c'è una permanenza in Serie A da conquistare. Ma la Fiorentina sarà della stessa idea?

In rete nella prima amichevole del pre-campionato, Filippo Distefano è uno dei giovani più interessanti di proprietà della Fiorentina. Attaccante classe 2003, nella scorsa stagione è rimasto invischiato nella lotta retrocessione della Ternana, culminata con la retrocessione a seguito del playout contro il Bari. Ma dei tantissimi prestiti viola, il camaiorese è stato quello più prolifico, mettendo a segno ben 7 reti in Serie B (e molte da subentrato).

Palladino ci vede per Distefano?

Lo abbiamo ammirato in gran spolvero anche qualche ora fa, sul campo del ‘Curva Fiesole’ del Viola Park, dove ha fatto centro nell'amichevole in famiglia contro la sua “ex” Primavera. Palladino, in questi giorni, lo sta utilizzando in pianta stabile con la Prima Squadra (d'altronde, non ha più l'età per stare in categorie giovanili) dove sta dando una mano con i primi schemi di gioco. La rete segnata in amichevole, inoltre, testimonia una gran forma fisica, oltre ad una discreta tecnica, già apprezzata negli anni della Primavera. Solo nell'ultima stagione con Aquilani, aveva fatto registrare 18 gol e 13 assist in 39 presenze, quasi tutte da titolare.

Che farà la Fiorentina con Filippo?

Tuttavia, questi numeri potrebbero non bastare. Le chances che Distefano vesta la maglia viola la prossima stagione sono risicate, vista anche la folta concorrenza dei vari Gonzalez, Sottil, Kouame + altri esterni da aggiungere in caso di cessioni. Eppure, un giovane come Distefano ci starebbe benissimo in quella lista di attaccanti, anche alla luce del 3-4-2-1 dove potrebbe giocare sia come trequartista alle spalle della punta sia come esterno di fascia. Purtroppo, però, la gestione dei giovani italiani non è la stessa dei campioni d'Europa della Spagna, dove per un 2003 promettente non verrebbe prospettato un altro anno di gavetta. Ad ogni modo, Filippo avrà ancora qualche giorno per convincere la dirigenza a puntare su di lui come valida riserva da far crescere al fianco della Prima Squadra. Con la possibilità, magari, di valutarlo almeno fino a gennaio.