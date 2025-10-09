Quella mandata di giovani interessanti unita alla prima squadra

Sono ben dieci i giocatori della Fiorentina che sono impegnati con le rispettive Nazionali e quindi impossibilitati ad allenarsi assieme a Pioli ed al suo gruppo.

Tre giocatori

E così l'allenatore ha scelto di aggregare alla prima squadra alcuni dei migliori elementi della Primavera, tra i quali il centrale Sadotti, l'esterno Bertolini e i centrocampisti Bonanno e Montenegro. Ne dà notizia stamani il giornale La Nazione.

Valutazione dal vivo

Tutti elementi interessanti che il tecnico viola può valutare anche di persona e non solamente stando in tribuna o attraverso un video come potrebbe avvenire invece quando sono impiegati nella formazione giovanile.