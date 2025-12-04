Giornalista e tifoso viola, Andrea Bruno Savelli ha parlato a TvPlay toccando varie tematiche del mondo Fiorentina, tra campo e mercato.

’La società non esiste’

“A Firenze non c’è ottimismo da settimane, anzi c’è troppo pessimismo, con gente che pensa già di mollare. La situazione complessiva è disastrosa, non esiste la società. Il presidente Commisso non appare nè in video nè audio da aprile: era un iperpresenzialista, traetene le conseguenze. L’unico uomo che ha frequentato i salotti della Serie A, Pradè, uomo di grandi rapporti, se n’è andato… ”

‘La Fiorentina si è indebolita ma la rosa non è scarsa’

“Gli errori sul mercato? Lamptey è stato preso per dare una dimostrazione di forza a Dodô che non sta rinnovando. Preso a 6 milioni un giocatore sempre rotto, che si è infortunato alla prima partita giocata. Piccoli è un buon giocatore, forse pagato qualche milione in più. Oggi i giocatori viola sono tutti deprezzati. La Fiorentina si è indebolita perdendo Adli e Cataldi e inserendo Nicolussi e Sohm, un errore grave di Pioli e Pradè. La rosa però non è scarsa: ci sono De Gea, Dodô, Kean, Pongracic, e non solo”.