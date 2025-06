Non sarà una passeggiata per la Fiorentina (ri)portare a casa Stefano Pioli: abbiamo parlato in questi giorni delle questioni fiscali che imporrebbero al tecnico dell'All-Nasr di aspettare almeno inizio luglio per potersi liberare senza troppi danni economici (questioni di residenza in Medio Oriente). Ma c'è anche la componente del club arabo da considerare, come specifica il Corriere dello Sport-Stadio: Pioli infatti ha altri due anni di contratto, fino al 2027 e non è così semplice agire di diplomazia con realtà che non hanno certo problemi di soldi.

La Fiorentina inoltre, non pare proprio intenzionata ad accollarsi spese extra per buonuscite o risarcimenti e il rischio è che Pioli possa restare un po' “prigioniero” del suo contratto. Servirà molta diplomazia per convincere il club arabo.