Non solo la Fiorentina dei grandi, tutto il settore giovanile viola onora Commisso: en plein di vittorie nel week end

Una vittoria prestigiosa e fondamentale quella di ieri per la Fiorentina che ha espugnato il Dall'Ara di Bologna per 2-1, rilanciando la sua corsa salvezza. Ma la squadra di Vanoli non è stata l'unica a onorare la memoria di Rocco Commisso perché nel settore giovanile c'è stato un en-plein di vittorie nel week end. Su tutte quella dell'Under 17 di Stefano Guberti, che ha vinto per 4-0 sul campo della Juve Stabia, rimanendo a -2 dalla capolista del girone C, l'Empoli.

L'Under 18 invece ha battuto il Parma in casa per 2-0 con le reti di Clarizia e Perrotti ma al momento è soltanto nona. Vittoria di misura invece per l'Under 16 sulla Lazio, con la rete di Sharka al 73' mentre l'Under 15 ha battuto sempre i biancocelesti ma per 2-0 con reti di Picardi e Haxhiraj.