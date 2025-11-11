​​

Orlando: "La Fiorentina ha fatto una grande scelta con Vanoli. C'era bisogno di gente come lui"

L'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, è convinto che la svolta attuata dal club, che ha esonerato Stefano Pioli per prendere in panchina, Paolo Vanoli, sia stata una mossa giusta. 

"Grande scelta"

"Paolo (Vanoli ndr) è un amico, un caratteriale, un ragazzo molto intelligente - ha detto Orlando a Radio Sportiva - ha studiato per tanti anni, ha lavorato con Conte. Insomma credo che la Fiorentina abbia fatto una grande scelta". 

“C'è bisogno di gente come lui”

Poi ha chiosato: “A Firenze ora c'è bisogno di gente proprio come Vanoli”. 

