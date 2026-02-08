L'Inter deborda a Reggio Emilia e travolge il Sassuolo, rafforzando la vetta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria roboante per l'Inter che ha vinto 5-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo al termine di un match dominato in lungo e in largo. Gara subito stappata dal colpo di testa di Bisseck che ha sfruttato un assist di Dimarco dalla bandierina all'11'. Intorno alla mezz'ora il raddoppio di Thuram con una deviazione volante, sempre su cross di Dimarco.

Nella ripresa partita chiusa in dieci minuti: prima Lautaro Martinez con un sinistro che piega le mani a Muric e poi Akanji di testa, sull'ennesima uscita a vuoto di Muric. Nell'occasione l'arbitro espelle Matic per proteste e lascia il Sassuolo in dieci e così all'89' arriva anche la gioia personale per Luis Henrique.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 58, Milan 50, Napoli 49, Juventus 45, Roma 43, Como 41, Atalanta 36, Lazio 32, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 27, Parma 26, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 21, Fiorentina 18, Pisa 15, Verona 15.